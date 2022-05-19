1. Van Fotoğraf Maratonunun ilk günü renkli görüntülerle tamamlandı

1. Van Fotoğraf Maratonu'nun ilk günü 4 farklı rotada 12 tarihi ve doğal güzelliğin fotoğraflanmasıyla tamamlandı.

Kentin tarihi, kültürel, doğa güzelliklerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk defa düzenlenen fotoğraf maratonu, ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Yurdun dört bir yanından yüzlerce fotoğraf sanatçısının katıldığı, maratonda; Erçek ve Sıhke Gölleri 1. rota, Altınsaç, S. Thomas Manastırı, İnköy ve Ağin 2. rota, Edremit Kız Kalesi, Seyir terası, Edremit Kilisesi ve Menua Kanal 3. rota, Akdamar Adası, Akdamar Kilisesi ve Kuzu Adası da 4. rota olarak belirlenmişti. Maratona katılan fotoğrafçılar, Van Büyükşehir Belediyesine ait ücretsiz servis imkanıyla gidilen bölgelerde tarihi ve doğal güzellikleri ölümsüzleştirdi.

Etkinliğe il dışından katılım sağlayan fotoğraf sanatçılarına ücretsiz konaklamanın da sağlandığı maratona Samsun'dan katılan fotoğrafçı Yusuf Kılınç, fotoğrafa tutkusunun 1977 yılında başladığını belirterek, Van'da en farklı kareyi yakalamak istediğini belirtti. Kılınç, "Bu organizasyonu düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. En iyi kareyi yakalamak için uğraşacağız. Ben de kiliseye farklı bir açıyla fotoğraflamayı hedefliyorum. Herkese keyifli çekimler diliyorum" dedi.

Akdamar Adası rotasına katılan Gamze Sur ise etkinliği çok beğendiğini ve Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Maraton, 20 Mayıs Cuma günü 2. gün rotasıyla devam edecek.

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