Van'ın sınır köyünde öğrencilerle uçurtma uçurdular



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, öğrencilerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma uçurdu.

Başkale ilçesinin İran sınırında bulunan Oğulveren Köyü Ortaokulu öğrencileri,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda uçurtma şenliği düzenledi. Köye giden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Solak ile askerler, öğrencilerle birlikte uçurtma uçurdu.

Kaymakam Solak, öğrencilerin gözlerindeki mutluluğun görülmeye değer olduğunu söyledi. Covid-19 salgını sonrası etkinliğin daha coşkulu geçtiğini dile getiren Solak, "5 yıl önce buralara gelmek, organizasyon düzenlemek düşünülemezdi. Çok şükür devletimizin kararlılığı, huzur ikliminin oluşmasından sonra buralarda uçurtma şenliği düzenleyebiliyoruz. Vatandaşlarımız bu dağlarda, meralarda hayvanlarını otlatabiliyor, bu tabii bizim için çok büyük bir kazanım. Bu kazanımların kaybolmaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun Aksu

2022-05-19 18:00:35



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