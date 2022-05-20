Bahar şenliğinde veliler oynadı çocuklar izledi İlk defa bahar şenliği yaşayan veliler çocuklar gibi eğlendi

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek Mahallesi’ndeki TürkanTevfik Sarıgül İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen bahar şenliğinde vatandaşlar çocuklar gibi eğlendi.

İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek Mahallesi, ilk defa bir şenliğe ev sahipliği yaptı. TürkanTevfik Sarıgül İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen şenliğe, 7’den 70’e vatandaşlar katılım sağladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan oyunları ve yarışmaları keyifle izleyen mahalle sakinleri, ilk defa bir şenliğe katılmanın mutluluğunu yaşadı. Şenlikte halat çekme ve sandalye kapma yarışı oynayan vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.

Şenlik sonunda bir açıklamada bulunan Okul Müdürü Recep Yariçi, daha önce mahallede hiç böyle bir etkinliğin yapılmadığı için öğretmenlerle birlikte böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi. Şehirden uzak olan kırsal mahallelerdeki çocukların her şeyden mahrum kaldığının altını çizen Yariçi, “Çocuklar şehirden uzak olduğu için her şeyden mahrum. Burada hem özgüvenlerini kazanmalarını hem de kendilerini göstermeleri açısından bahar şenliği yapmak istedim. Bütün öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bunu organize ettik. Öğrencilerimiz de çalışarak çok güzel eserler çıkardılar. Ben eğitimde başarının, sosyal etkinliklerle birlikte geleceğine inandığım için sosyal etkinliklere önem veriyorum. 50 yıl sonra ilkini başlattık. Bundan sonra geleneksel hale gelecek ve sinema gösterileri, bilgi yarışmaları, sosyal etkinlikler düzenlenecek” dedi.

Bahar şenliğinde öğrencilerin gönüllerince eğlendiğini vurgulayan Yariçi, “Öğrencilerin gözlerinin içi parlıyordu. İlk kez böyle bir etkinlik sundular. Gözlerinin içi parlıyordu. Benimde gözlerim doldu. Çünkü öğrencilerin içindeki o parıltıyı, o mutluluğu görmek beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Gövelek Mahalle Muhtarı Cumali Demiroğlu ise 50 senedir ilk defa böyle bir şenlik gördüklerini belirterek, “Şahsım ve mahallem adına okul idaresine çok teşekkür ediyorum. Çocuklar, kadınlar, erkekler herkes bir bahar havası yaşadı. Mahallenin yüzde 85’i katılım sağladı. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bahar şenliğini çok beğendiklerini ifade eden mahalle sakinleri, ilk defa böyle güzel bir etkinliği gördüklerini belirtirken, öğrenciler ise velilerinin de yarıştığını ve çok eğlendiklerini söylediler.

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