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Van Valisi Ozan Balcı göreve başladı Vali Ozan Balcı: “Milletimize hizmet etmek bizler için şereflerin en büyüğüdür”

İHA

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van'a atanan Vali Ozan Balcı, düzenlenen karşılama töreniyle göreve başladı.

Van Valisi Ozan Balcı göreve başladı Vali Ozan Balcı: “Milletimize hizmet etmek bizler için şereflerin en büyüğüdür”

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van’a atanan Vali Ozan Balcı, düzenlenen karşılama töreniyle göreve başladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi' ile 10 ilin valisinin yeri değiştirilmiş, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile ise yeni vali atanmıştı. Bu çerçevede kararnameyle Tokat Valisi ise Van Valisi görevine atanmıştı. Bugün Van’a gelen Vali Ozan Balcı, düzenlenen karşılama töreninin ardından makamına geçerek görevine başladı.
Valilik makamında açıklamalarda bulunan Vali Ozan Balcı, bugün itibariyle valilik görevine başladığını belirtti. Kendinden önce görev yapan valilere teşekkür eden ve bunun bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Vali Balcı, “Van kadim bir şehir ve Türkiye’nin serhat şehridir. Bu bir bayrak yarışıdır. Memlekette taş üstüne taş koyan, tuğla üstüne tuğla koyan herkesten Allah razı olsun. Bizim amacımız da bu hizmet yarışını daha da yukarıya çıkarabilmektir. Bunu da ekip arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Temel felsefemiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın şeklindedir. Devletin gerçek sahibi her zaman millettir. Milletimize hizmet etmek bizler için şereflerin en büyüğüdür. Van’a da hizmet edeceğiz. Allah işimizi kolay kılsın” dedi.

Van’ın refahına, huzuruna ve esenliğine katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getiren Balcı, “Bunu yaparken adalet duygusu ve merhametle, herkesi dinleyerek, istişare ederek yapacağız. Bunu da şeffaf bir şekilde yağacağız. Daha önce yaptığımız çalışmaları da bu şekilde yaptık. Van’ın eğitiminden sporuna, sosyal politikalarından sağlığına, kültür turizminden ulaşımına, ticaretinden ormanına, köy alt yapılarının gelişmesinden, şehrin geleceğe hazırlanmasına, toplumun bütün kesimine dokunarak şehre değer üretmeye çalışacağız. Değer üretenleri değerli kılacağız. Bu görev emanet görevdir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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