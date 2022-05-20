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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretim üyesi Nadir Buçan’ın fotoğrafları Paris’te sergileniyor

İHA

Öğretim üyesi Nadir Buçan’ın fotoğrafları Paris’te sergileniyor

Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği Yunus Emre Enstitüsü’nün de üyesi olduğu Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri (EUNIC) tarafından düzenlenen ve Türkiye’den de öğretim üyesi ve fotoğrafçı Nadir Buçan’ın davet edildiği “Avrupa’nın Yüzleri” sergisi büyük ilgi gördü.
Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri tarafından düzenlenen “Avrupa’nın Yüzleri” sergisi, 7 Mayıs Cumartesi günü Paris Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Arnaud Ngatcha’nın katılımıyla ziyarete açılmıştı. Türkiye’den ise öğretim üyesi ve fotoğrafçı Nadir Buçan’ın davet edildiği Seine Nehri kıyısındaki sergide 15 farklı ülkeden 15 fotoğrafçının çalışmaları sergileniyor. Türkiye’yi ve Yunus Emre Enstitüsü’nü temsil etmek üzere fotoğraflarıyla sergiye katılan fotoğrafçı Nadir Buçan, davetlilerden büyük ilgi gördü.
Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ahmed Bakcan’ın da açılışına katıldığı sergi, 29 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık kalacak. Serginin açılışında çektiği fotoğraflar hakkında Arnaud Ngatcha’ya ve diğer katılımcılara bilgiler veren Nadir Buçan, “Güneşin Gölgesi’nde adlı belgesel fotoğraf serisinden çalışmalarla sergide yer aldım. Yaklaşık 10 yıldır Van ve köylerini fotoğraflayarak, insan ve doğa ilişkisi üzerine çalıştım. Katılımcı ülkeler ve enstitüler arasındaki kültürel ve sanatsal diyalogu geliştirmeyi amaçlayan sergiye davet eden Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ahmed Bakcan’a teşekkür ederim” dedi.

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