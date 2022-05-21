Van’da 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van’da 30 yıl hapis ve 450 TL para cezası bulunan şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 30 yıl hapis ve 450 bin TL para cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.