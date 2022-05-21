Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan tır kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü ise son anda kurtuldu.

Alınan bilgilere göre olay, MuradiyeÇaldıran karayolunda meydana geldi. Iğdır istikametine seyir halinde olan Sedat Caner Göğebakan yönetimindeki 27 ACF 871 plakalı tırın motor kısmı bir anda alev aldı. Durumu fark eden Göğebakan, aracını yolun kenarına park edip, son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. Tırın kabin kısmını kısa sürede saran alevler, olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, tırın kabin ve motor kısmı kullanılmaz hale geldi.

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