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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VASKİ, öğrencileri “Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi”nde ağırladı

İHA

VASKİ, öğrencileri “Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi”nde ağırladı

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki farklı okullardan çok sayıda öğrenciyi “Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi”nde ağırladı.
VASKİ Genel Müdürlüğü, kentteki öğrencilerin çevre bilinci gelişimine katkı sağlamak amacıyla Van Gölü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yıldırım Beyazıt Mesleki Teknik Lisesi öğrencilerini atıksu arıtma tesisinde konuk etti. Öğretmenleri eşliğinde tesisi gezen öğrenciler, atık suyun arıtılma süreci hakkında detaylı bilgi alma ve inceleme imkânı bulurken, VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Eşme ve VASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı teknik personel ve öğretmenler de eşlik etti. Atıksu arıtma sürecini yakından izleme fırsatı bulan öğrenciler, tesisle ilgili sorularını yetkili personele yönlendirerek atıksu arıtımı hakkında bilgi sahibi oldu.

“Öğrencileri tesiste ağırlamaktan mutluluk duyduk”
Tesiste gerçekleştirilen ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Eşme, öğrencileri tesiste ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktardı. Genel Müdür Yardımcısı Eşme, “Öğrencilerimizin çevre bilincinin geliştirilmesi yönünde tesisimizi ziyaret ederek bilgilenmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Özellikle iklim değişikliğinin küresel boyutta gündemde yer aldığı bir süreçte yetkili personelimiz bu konuda öğrencilerimizi, küresel/bölgesel/kentsel alanlarda iklim değişikliğinin etkileri ve göstergeleri çerçevesinde kurumumuzun atıksu yönetimi hakkında bilgiler aktardı. Ayrıca atıksu arıtımı özelinde son teknoloji ile donatılan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz hakkında genel bilgiler ele alınarak, atık suyun ilk prosesten son prosese kadar temizlenme aşamalarını paylaşarak bilgilendirdi. Bu minvalde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. İlimiz açısından büyük öneme sahip tesisimize bu tür gezileri programlı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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