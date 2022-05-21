Erciş'te gökyüzü iki renge büründü



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzü, bir bölümde yoğun bulut tabakası oluşunca 2 farklı renge büründü.

Erciş'te dün saat 20.00 sıralarında bir bölümünde yoğun bulut tabakası oluşunca gökyüzü 2 farklı renge büründü. Aydınlık ve karanlığın aynı anda yaşandığı ilçe halkı, bu duruma çok şaşırdıklarını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. (DHA)FOTOĞRAFLARDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2022-05-21 13:28:32



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