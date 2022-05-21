Çaldıran’da 72 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

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Van’ın Çaldıran ilçesinde araziye gizlenmiş vaziyette 72 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Komutanlığı ekiplerince 20 Mayıs 2022 günü saat 00.30 sıralarında Çaldıran ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, “Faaliyet esnasında araziye gizlenmiş vaziyette 72 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

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