Van'da arazide 72,5 kilo eroin ele geçirildi



VAN, (DHA)VAN'da, İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Komutanlığı ekiplerinin arazide yaptıkları aramalarda 72,5 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu dün saat 00.30 sıralarında, Çaldıran ilçesi kırsalında aramatarama çalışması gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpek ile yapılan aramalarda, araziye gizlenen 72,5 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun sahibi ya da sahiplerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2022-05-21 17:37:17



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