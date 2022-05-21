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Van'da fotoğraf tutkunları 'eşek arabası yarışları' için deklanşöre bastı

DHA

Van'da fotoğraf tutkunları 'eşek arabası yarışları' için deklanşöre bastı


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen '1'inci Van Fotoğraf Maratonu'nun üçüncü gününde fotoğraf sanatçıları Gevaş ilçesi Göründü Mahallesindeki eşek arabası yarışlarına katıldı.
Kentin tarihi, kültürel, doğa güzelliklerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince '1'inci Van Fotoğraf Maratonu' etkinliğinin ilki düzenlendi. İlk gününde renkli görüntülere sahne olan maratonun üçüncü gününde de fotoğrafçılar en iyi fotoğrafı yakalayabilmek için büyük çaba sarf etti. Katılımcılar, sabah saatlerinde kent merkezinden hareket eden ücretsiz servislerle Gevaş ilçesi Göründü Mahallesindeki eşek arabası ve Van´ın yöresel yemeği olan helise yemeği etkinliğine katıldı. Etkinliğe katılan fotoğraf tutkunları, yarışan eşek arabalarının en iyi fotoğrafını yakalamak için keyifli bir heyecan yaşadı. 
Helise yemeğinin yapımını da kareleyen fotoğrafçılara program sonunda da helise ikramında bulunuldu. Etkinliği çok beğendiğini söyleyen Miraç Alper, "Yarışmaya Yalova´dan katıldım. Daha öncede Van´a gelmeyi çok istiyordum. Bu etkinliği duyunca hemen geldim. Van'da olmaktan çok mutluyum. Bence herkesin Van´ı görmesi gerekiyor" dedi. Van Fotoğraf Maratonu 22 Mayıs Pazar günü 4´ncü gün düzenlenencek progranla devam edecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-05-21 20:34:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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