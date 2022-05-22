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Kaçak göçmenlerin sınırda ve denizde yakalanma anları kamerada

DHA

Kaçak göçmenlerin sınırda ve denizde yakalanma anları kamerada


Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)TÜRKİYE genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin aldığı önlemler ve faaliyetleri Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı Albay Bülent Baykal tarafından anlatıldı. Türkiye genelinde jandarma tarafından yılbaşından  19 Mayıs 2022'ye kadar yakalanan düzensiz göçmenlerin yüzde 63'ünün doğu ve güneydoğu sınır illerinde, yüzde 37'lik oranın ise ülkenin diğer bölgelerinde yakalandığı belirtildi. Göçmenlerin çeşitli tarihlerde sınırdan ve denizden kaçak geçerken insansız hava araçları ile takip edilerek yakalanma anları kameralara yansıdı.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı Albay Bülent Baykal, ülke genelinde ve özellikle sınır illerindeki kaçak göçmenler ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları, alınan tedbirleri ve jandarmanın sorumluluk alanındaki faaliyetleri, düzenlenen toplantıda anlattı. Etkili sınır güvenlik tedbirleri kapsamında sınır boyunca yasa dışı girişlerin önlenmesi amacıyla oluşturulan fiziksel engelleme sistemiyle görüntüleme, gözetleme ve uzaktan algılamaya yönelik, son teknoloji sistemler kullanılıyor. Fiziki sistemler çerçevesinde şu ana kadar; sınır hattında bin 28 kilometre güvenlik duvarı örüldü, sınırın 913 kilometresi aydınlatıldı, 293 kilometresi kamera ve algılayıcılar,  341 adet elektro-optik kule ve 284 termal kamera yerleştirildi. Türkiye genelinde, 1 Ocak ile 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında 41 bin 119, bu yıl aynı tarihlerde ise 86 bin 145 düzensiz göçmen yakalandı. Yine 1 Ocak-19 Mayıs 2021 tarihi arasında 2 bin 415, yine bu yıl aynı tarihlerde ise toplam 3 bin 220 organizatör yakalandı.
GÖÇMENLERİN YÜZDE 63'İ DOĞU SINIRINDA YAKALANDI
Türkiye genelinde jandarma tarafından 2022 yılı tarihinde şu ana kadar yakalanan düzensiz göçmenlerin yüzde 63´ü doğu ve güneydoğu sınır illerinde yakalanırken, geriye kalan yüzde 37´lik oran ise ülkenin diğer bölgelerinde yakalandı. Türkiye´nin Suriye ve İran'a sınırı olan illerinde 2022 yılının 19 Mayıs tarihine kadar toplam 28 bin 798 düzensiz göçmen ve 727 organizatör yakalandı. Bu yakalanan düzensiz göçmenlerin 21 bin 842´si ve organizatörlerin 512´si sadece Van´da yakalandı. 
Düzensiz göç ile mücadelede alınan ilave tedbirler çerçevesinde, İran ve Suriye sınır illerinde yaklaşık 8 bin 500 komando personeli görev yapıyor. Komandolar, terörle mücadele harekatının yanında, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede aktif olarak görev yağıyor. Ayrıca, düzensiz göçle mücadelede sınır illerinde 6 bin 372 jandarma iç güvenlik personeli ve 28 bin 732 güvenlik korucusu sınır hattının gerisinde görevlendirildiği belirtildi.
HUZUR UYGULAMALARI
Jandarma ekiplerinin Türkiye geneli 174 bin 745 personelin katılımıyla yaptıkları huzur uygulamalarında 9 bin 829 düzensiz göçmen ile 127 organizatör yakalandı. Suçta kullanılan 164 araca işlem yapıldı. 1 milyon 789 bin 290 kişinin sorgulandığı uygulamada, 5 bin 173 Afganistan, 2 bin 186 Suriye, 517 Pakistan, 306 Irak, bin 647 diğer uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca huzur uygulamalarında 127 organizatör ve 164 suçta kullanılan araca işlem yapıldı. Ayrıca sınır hattı ve yurt içi ilerleme güzergâhları, tahsis edilen İHA'larla 7 gün 24 saat esasına göre izleniyor. Dönem içerisinde İHA destekli operasyonlarda da toplam bin 255 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kapsamda bin 714 saat İHA uçuşu gerçekleşti.
SANAL ORTAMDA DA DEVRİYE
Jandarma ekipleri ülke genelinde özellikle sınır hattında yaptıkları önemli çalışmaların yanı sıra sosyal medyada da göçmen kaçakçıları ile mücadeleyi sürdürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele birimleri tarafından, göçmen kaçakçılarının sosyal medya platformlarını yoğun olarak kullanmasına karşılık, sanal devriyeler gerçekleştirip, medya grup yazışmaları inceleniyor, göçmen kaçakçılığına yönelik paylaşımda bulunan hesaplar gerekli durumlarda kapatılıyor.
PERSONELE ARAPÇA FARSÇA DİL EĞİTİMİ
Göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden jandarma personelleri özel olarak eğitimler alıyor. Bu kapsamda 13 bin 15 personele eğitim verilirken, Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezince (TÖMER) 18 İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma komutanlıklarında 360 personele Arapça ve Farsça dil eğitimleri verilmeye başlandı. Ayrıca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığınca, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı ve akademisyenlerle birlikte 'Göçmen kaçakçılığının dijital boyutunun araştırılması' konulu proje çalışması da yürütülüyor.
ANLIK PARMAK İZİ SORGULAMASI
Jandarma ekipleri tarafından yabancıların anlık parmak izi sorgulaması da yapılabiliyor. . Bu kapsamda 5 milyon 656 bin 995 yabancının parmak izi sisteme alınırken, yabancıların karıştığı 384 faili meçhul olay aydınlatıldı, 355 suçlu yakalandı. Kaçak göçmenlerin çeşitli tarihlerde Van-İran sınır hattından ülkeye girmeye çalışırken, jandarma ekipleri tarafından yakalandıkları anlar ile İzmir'den teknelerle Ege Denizi'ne açılmak isteyen göçmenlerin jandarma ekiplerince yakalandığı anlar insansız hava arçaları ile görüntülendi. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-05-22 10:46:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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