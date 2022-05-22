Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedala bastılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedala bastılar

İHA

Van'da bağımlılıklarla mücadele için pedala bastılar

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Van Şubesi, bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.
Bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Van Şubesi tarafından gerçekleştirilen bisiklet turu, eski Emniyet Müdürlüğü Kavşağında başladı. Bisiklet grupları ve Yeşilay gönüllülerinden oluşan 300 kişilik grup, yaklaşık 8 kilometrelik yolu pedal çevirdikten sonra Fidanlık Parkına vardı. Burada canlı müzik eşliğinde oyunlar oynayan gönüllülere ayran aşı ikramlarında bulunuldu.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kentte sosyal ve kültürel etkinliklerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, 10. Yeşilay bisiklet turuna katılanlara teşekkür etti. Korona virüs pandemisi nedeniyle iki yıldır etkinlikler düzenlenmediğini belirten Çelikel, “Pedal çevirmeye gönül vermiş birçok hemşehrimizle birlikte 8 kilometrelik parkurda pedal çevirdik. Köklü bir geçmişe sahip Yeşilay'ımız bugün Türkiye ve dünyada bağımlılıkla mücadele farkındalık oluşturmak adına etkinlik düzenledi. Etkinliği çok kıymetli bulduğumuz için Van Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdik. Her yaş grubundan insanımızın katıldığını görmek bizi mutlu etti. Bundan sonra da Yeşilay ile düzenleyeceğimiz etnikliklere tüm halkımızı davet etmeye devam edeceğiz" dedi.
Yeşilay Bölge Koordinatörü Hakan Durgun ise etkinliği sağlıklı bir yaşam için gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, “Yeşilay olarak beş bağımlılıkla aralıksız mücadelemiz devam ediyor. Tütün başta olmak üzere kumar, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda kültürel ve sosyal aktiviteleri de önemsiyoruz. Bu anlamda bisiklet turu etkinliğini çok anlamlı buluyorum. Geniş katılımlı bir etkinlik düzenledik. Bu tarz etkinlikleri sürekli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bisiklet turu etkinliğine katılan gönüllüler ise ülke genelinde yapılan etkinliğin çok anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin sürekli düzenlenmesi gerektiğini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak göçmenlerin sınırda ve denizde yakalanma anları kamerada
YEREL HABERLER Kaçak göçmenlerin sınırda ve denizde yakalanma anları ...
Jandarma düzensiz göçe geçit vermiyor Sınır hattında İHA destekli başarılı operasyonlar ile bin 255 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma düzensiz göçe geçit vermiyor Sınır hattında ...
Van'da fotoğraf tutkunları 'eşek arabası yarışları' için deklanşöre bastı
YEREL HABERLER Van'da fotoğraf tutkunları 'eşek arabası yarışları' ...
Van’da kaçak içki ve sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da kaçak içki ve sigara ele geçirildi
Van’da 14 ton 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 14 ton 400 litre karışımlı akaryakıt ele ...
Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı
YEREL HABERLER Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine ...
Van’da ‘Eşek Arabası' yarışması 1. Van Fotoğraf Maratonu çerçevesinde düzenlenen yarışma ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Van’da ‘Eşek Arabası' yarışması 1. Van Fotoğraf ...
Muradiye’de ‘Bilim Fuarı’ açıldı
YEREL HABERLER Muradiye’de ‘Bilim Fuarı’ açıldı
Van Fotoğraf Maratonu" Çatak’ta devam etti
YEREL HABERLER Van Fotoğraf Maratonu" Çatak’ta devam etti
Van'da arazide 72,5 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da arazide 72,5 kilo eroin ele geçirildi
Çaldıran’da 72 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Çaldıran’da 72 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Erciş'te gökyüzü iki renge büründü
YEREL HABERLER Erciş'te gökyüzü iki renge büründü
Van’da tırmanış şampiyonası renkli görüntülerle başladı
YEREL HABERLER Van’da tırmanış şampiyonası renkli görüntülerle ...
VASKİ, öğrencileri “Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi”nde ağırladı
YEREL HABERLER VASKİ, öğrencileri “Merkez İleri Biyolojik Atıksu ...
Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda ...
Öğrenciler Van Büyükşehir Belediyesinin çevreci tesislerini gezdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Van Büyükşehir Belediyesinin çevreci ...
Başkan Kandaşoğlu: “Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz” VATSO Başkanı Kandaşoğlu Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Kandaşoğlu: “Van Ticaret ve Sanayi Odası ...
Van’da 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Van'da değişik suçlardan 47 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'da değişik suçlardan 47 kişi hakkında yasal işlem ...
Uçan balıkların muhteşem yolculuğu Yumurta bırakmak için tatlı sulara akın eden inci kefalinin yolculuğunu binlerce kişi izliyor
YEREL HABERLER Uçan balıkların muhteşem yolculuğu Yumurta bırakmak ...
Vali Balcı esnafı ziyaret edip uçkunun tadına baktı
YEREL HABERLER Vali Balcı esnafı ziyaret edip uçkunun tadına baktı
1. Van Fotoğraf Maratonu tüm heyecanıyla devam ediyor
YEREL HABERLER 1. Van Fotoğraf Maratonu tüm heyecanıyla devam ediyor
Tuşba Belediyesinin ‘turizm imar planı’ tarım dışı kullanım izni onaylandı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinin ‘turizm imar planı’ tarım dışı ...
Van'ın yeni valisi Ozan Balcı, göreve başladı
YEREL HABERLER Van'ın yeni valisi Ozan Balcı, göreve başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.