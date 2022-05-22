Bitlis'te, 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı (2)

YASAK SONA ERDİ
Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerine bağlı 7 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı, kaldırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Tatvan ve Hizan ilçeleri sınırları içerisinde bulunan; Anadere, Dönertaş, Aladana, Horozdere, Gökay, Yoğurtlu ve Süttaşı köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22.05.2022 pazar günü saat 04.00'ten itibaren ilan edilen 'Sokağa Çıkma Yasağı' 22.05.2022 Pazar günü saat 15.30'dan itibaren kaldırılmıştır" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Özcan ÇİRİŞ
2022-05-22 16:17:05
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