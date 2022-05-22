Van Büyükşehir Belediyesi finale yükseldi

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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O Grubunu namağlup olarak şampiyon tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, Kızıltepe Kadın Futbol Takımını 51 yenerek adını finale yazdırdı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, ligi namağlup tamamlayarak 3. Lig P Grubunu ikinci tamamlayan Mardin temsicisi Kızıltepe Kadın Futbol Takımı ile Siirt'te karşılaştı. 2. Lig yolundaki zorlu karşılaşmayı 51 kazanan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı finale yükseldi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, 2. lig yolundaki final maçını ise 29 Mayıs Pazar günü 1955 Batman Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile gerçekleştirecek.

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