Van Valisi, inci kefalinin göçünü izledi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü'nün tek endemik balık türü olan inci kefalinin göçünü vatandaşlarla birlikte iizledi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için tatlı sulara göç ettiği 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, Sahil Güvenlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Erciş ilçesindeki Deliçay'a giderek, vatandaşlarla birlikte inci kefalinin tatlı sulara gerçekleştirdiği göç sırasında oluşan görsel şöleni izledi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirip, sohbet eden Vali Balcı, daha sonra ilçeden ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-22 21:44:25



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