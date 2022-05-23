Van Büyükşehir Belediyesinin musiki konseri yoğun ilgi gördü

Van Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında ücretsiz musiki konseri düzenledi. Konseri Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'da izledi.

Van Büyükşehir Belediyesi kentin kültürsanat hayatına katkıda bulunmak için düzenlemiş olduğu ücretsiz programlar devam ediyor. Her hafta bir birinden güzel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bu haftada musiki konseri etkinliği düzenledi. Hakan Pütün'ün sunuculuğunu yaptığı ve vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği konserde sahne alan Van Türk Musiki Derneği sanatçıları birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Müziğin birleştirici ve kaynaştırıcı bir gücü olduğunu belirten Vali Dr. Ozan Balcı, “Bu gece Vanlılar olarak muhteşem bir gece yaşadık. Bu tür etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi olarak artık daha sık yapacağız. Yine çocuk ve gençlerimizin gelişimi içinde sanatsal ve sportif faaliyetleri ön plana çıkartacağız. Çünkü sanat bir toplumun gelişmesinde ki en önemli etkenlerden biridir. Çocukları ve gençleri çok seviyorum. Onların gelecek yolculuğunda hayallerini gerçekleştirmeleri ne katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onların bu hayallerini gerçekleştirme sürecinde bir abileri olarak büyükleri ve valileri olarak ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu geceyi düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konser sonunda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, ses sanatçıları Göksel Baktagir ve Yurdal Tokcan'a plaket takdim edip dernek üyelerine çiçek verdi.

Van Devlet Tiyatrosu Salonunda yapılan konsere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'da katıldı.

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