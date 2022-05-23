Van’da işitme engellilere ilk yardım eğitimi

Van Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından işitme engellilere ilk yardım eğitimleri verildi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi, Van Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri ile birlikte hazırlanan proje doğrultusunda işitme engelli öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Merkez Müdürü Nurdan Kılavuz, projede aktif olarak 10 öğrencinin yer aldığını ifade ederek, “Öğrencilerimizle birlikte başta Van ili olmak üzere ülkenin birçok ilindeki işitme engelli bireylere ilk yardım eğitimini anlatacağız. Amacımız, ilk yardım farkındalığını arttırmak ve bölgede ilk yardımı bilmeyen kimsenin kalmamasını sağlamaktır” dedi.

‘İlk yardım engel tanımaz’ sloganı çerçevesinde hareket ettiklerini aktaran Kılavuz, “İlk yardım eğitimini alan öğrencilerimiz daha sonra öğrendikleri bu eğitimleri işaret diliyle işitme engelli bireylere anlatıyorlar. Bu eğitimlerle kendilerini ayrıştırmadığımızın farkına varan işitme engelli bireyler, doğal olarak mutlu oluyorlar ve eğitimlere oldukça ilgi gösteriyorlar. Tabi onların ilgisi bizleri de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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