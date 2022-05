VATSO marka konferanslarına devam ediyor

Do Kwon'a soruşturma

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO), iş konferanslarına ‘Silk and Cashmere'in kurucusu Ayşen Zamanpur ile devam ediyor.

VATSO'nun davetlisi olarak Van'a gelecek olan Zamanpur, 25 Mayıs Çarşamba günü öğrencilerle buluşacak. Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenecek konferansta Zamanpur, deneyimlerini paylaşacak. "Marka Nasıl Olunur, Marka Nasıl Kalınır" adlı girişimcilik konferansının moderatörlüğünü Van YYÜ Kariyer Merkezi Danışmanı Özge Ersezer yaparken, Zamanpur'a Van programında 2. Dönem Tüm Telekomünikasyon İş İnsanları Derneği Başkanlığını yapmış bilişim dünyasının önde gelen isimlerinden Dilek Ataman Bağdatlıoğlu ve seramik sanatçısı Fikret Parlak eşlik edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, "VATSO, Van'ın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pandemi nedeniyle bu tür organizasyonlara ara vermek zorunda kaldık. Havaların ısınması ve pandeminin hız kesmesiyle birlikte iş konferanslarına kaldığımız yerden devam etme kararı aldık. Konferans için bir dünya markası olan Silk and Cashmere'in kurucusu Ayşen Zamanpur'u Van'a davet ettik. Sağ olsunlar davetimizi memnuniyetle karşıladılar" dedi.

Silk and Cashmere'in yurtiçi ve yurtdışında 150'ye yakın satış noktası olduğunu ifade eden Kandaşoğlu, bunun örnek bir başarı hikayesi olduğunu ve bu hikayeyi Van'a taşımak istediklerini söyledi. Konferansı Van YYÜ ile birlikte yapacaklarını belirten Kandaşoğlu, "Desteklerinden dolayı Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür ediyor, tüm öğrencileri çarşamba günü saat 14.30'da Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda yapılacak konferansa davet ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.