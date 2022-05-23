Van’da erken yaşta ve zorla evlilikler masaya yatırıldı

Van’da Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının Desteklenmesi Eğitimlerinin startı verildi.

Elite World Van Hotel’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dört gün sürecek olan çalıştay hakkında açıklamalarda bulunan Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, erken yaşta ve zorla evliliğin, Türkiye ve dünyanın bir sorunu olduğunu ifade ederek, bu konuda toplumsal duyarlılığı daha üst seviyeye taşımak adına bu tür eğitimlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Kız çocuklarının ve kadınların yaşamında pek çok açıdan risk oluşturan sorunlardan birinin erken ve zorla evlilikler olduğuna vurgu yapan Balkanlıoğlu, “Bu çerçevede kişisel bir hak ve özgürlük olan evliliğe hiç kimsenin baskı ve zorlaması olmaksızın karar verilmeli, sürekli yaşam ortaklığı kurulacak kişi, bireyin özgür iradesi ile belirlenmelidir. Birçok sivil toplum kuruluşumuzun özellikle kadın, kız ve dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleri var. Bunların toplumsal duyarlılığı üst noktaya çıkarmada katkıları var. Birleşmiş Milletler, UNICEF ve sivil toplum kuruluşlarımız bu anlamda burada yaptığı çalışmayla bu konuyu gündemine alarak toplumsal duyarlılığı daha üst noktaya taşıma anlamında önemli bir çalışma ortaya koyacaktır. Ben bu duygularla bu çalışmaya katkı veren herkese teşekkür ediyor, bu çalışmanın toplumumuza, ülkemize ve dünyaya hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Olgun Gündüz ise “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın bir biçimi olan erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele başlangıcından beri bakanlığımızın politika önceliklerinden biri olmuştur. 2017 yılından itibaren erken yaşta evliliklerle mücadele sorununun yerelde de, yerel unsurların katkı ve katılımlarıyla çözümlenebileceği bilinciyle öncelikle erken yaşta evliliklerin yüksek olduğu illerde saha ziyaretleri gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman da, erken yaşta ve zorla evliliklerin dünya çapında milyonlarca çocuğu, özellikle de kız çocuklarını etkileyen ve çok yönlü ele alınması gereken bir sorun olduğunu belirterek, “Erken yaşta gerçekleştirilen evliliklerin olumsuz sonuçları gün geçtikçe artmakta, bu durum sadece psikolojik değil aynı zamanda sosyolojik bir boyut kazanmaktadır. Bu da erken yaşta evlilikle mücadeleyi zorunlu ve temel kılmaktadır. Müdürlüğümüz olarak 13 ilçemizde bu konuda uzman arkadaşlarımız tarafından eğitim verilerek, afiş ve broşürler ile vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) Program Yöneticisi Duygu Erseçen de daha önce Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün 21 ile erken evliliklerle ilgili il eylem planı çağrısı yaptığını hatırlatarak, “Amacımız illerde erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili etkili bir eylem planının nasıl hazırlanacağını, daha önceki deneyimlerimizi de dikkate alarak konuşmak ve tartışmaktır. Her ilin muhakkak il eylem planı o ilin ihtiyaçlarına göre farklılaşacaktır. Ancak hedefimiz bu dört gün odaklı, sistemli, deneyimleri dikkate alan, taleplerimizi önceliklendiren, ihtiyaçlarımızı ortaya koyan il eylem planının nasıl hazırlanacağını konuşmak olacaktır” dedi.

2014 yılından bu yana Van’da erken yaşta evliliklerle ilgili farkındalık çalışmaları yürüttüklerini anımsatan YakaKoop Aktivisti Gülmay Gümüşhan ise çalıştayın kendileri açısından önemli olduğunu ve önerilerini dile getirme fırsatı bulacaklarını söyledi. Erken yaşta evlilik sorununun aşılması için her kesimin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Gümüşhan, “Biz YakaKoop olarak köy çalışmaları, esnaf çalışmaları yapıyoruz. İlimizde böyle bir çalışmanın içinde bulunmak bizi de çok mutlu etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olsun diğer kurumlar olsun ellerinden geleni yapıyorlar, biz de onlarla işbirliği yaparak esnafla ve kamu kurum kuruluşlarıyla inşallah bu duruma son vereceğiz. Biz daha önce de bir araya geldik. Önerilerimizi aldılar. Bu konuda herkesin üzerine görevler düşüyor. Toplum olarak el ele verirsek bu sorunu çözeceğimize inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Çalıştay daha sonra gruplar halinde devam etti.

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