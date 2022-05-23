Muradiye’de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış 11 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan15 Temmuz'da uygulanan av yasağı devam ederken, güvenlik güçlerinin denetimleri de aralıksız sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan soğan yüklü kamyonette çuvallar içinde 4 ton ölü inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan 1 kişiye 15 bin 159 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise 15 gün trafikten menedildi.

Öte yandan, Yalındüz Mahallesi'nde ise nehir üzerinde kaçak avcıların suya bıraktığı 400 ve 200 metrelik iki manyat ağı ve ağa takılmış vaziyette yaklaşık 7 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar doğal yaşam ortamına geri bırakılırken, ağlara ise el konuldu.

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