Van, güzellik sektörünün yeni merkezi oluyor

Estetik, güzellik, kişisel bakım ve kozmetik sektörlerine yönelik Türkiye’nin en etkin fuar organizasyonlarına imza atan Us Fuar, ‘Beauty Life Van’ fuarının 2’ncisini 2729 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirecek.

Birçok sektörde Türkiye’nin en etkin organizasyonlarına imza atan Us Fuar, ‘2. Beauty Life Van Fuarı’nın 2729 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Tuşba Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuar ile ilgili hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Us Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler, 2’inci ‘Beauty Life Van’ fuarına birçok markanın ilgi gösterdiğine dikkat çekti. Fuara; Van ve çevre illerdeki kuaförleri, güzellik salonu uzmanlarını, estetisyenleri davet ettiklerinin altını çizen Selviler, “Van ve çevre illerin yanı sıra İran’ın farklı şehirlerinden sektör temsilcilerini ziyaret ederek fuarımıza davette bulunduk. İran başta olmak üzere komşu ülkelerden çok sayıda sektör temsilcisi ziyaretçimiz olacak. Estetik, güzellik, kişisel bakım ve kozmetik sektörlerinde yüzlerce ürünün sergileneceği ‘Beauty Life Van’da eğitim ve showlar da yer alacak. Katılımcı ve ziyaretçilerin ücretsiz yararlanacağı bu etkinlikler arasında çeşitli sürprizlerimiz de yer alacak. Doğu Anadolu’nun en görkemli buluşmalarından birine daha şahit olacağız. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteklediği ‘Beauty Life Van Fuarı’nda; medikal, estetik, dermatoloji, kozmetik, makyaj, spa, wellness, fitness, profesyonel tırnak, el ayak, saç bakım, saç kaynak, lazer ve zayıflama ekipmanları ve ürünleri sergilenecek. Ayrıca fuarımızda doktorlar, dermatologlar, güzellik uzmanları, kuaförler, sektör profesyonelleri, estetik güzellik merkezleri temsilcileri hazır bulunacak” dedi.

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç da yeni ürün ve yeni uygulamaların sergileneceği fuarda yerli ve yabancı meslektaşlarıyla buluşacaklarını söyledi.

