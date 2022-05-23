Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü yarışması

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Van Büyükşehir Belediyesi, 2729 Mayıs 2022 tarihleri arasında Van Gölü kıyısında Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması düzenliyor.

Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun kentte yaygınlaşması ve bulunan uçuş yerlerinin dünyadaki yamaç paraşütü pilotlarına tanıtılmasını sağlamak amacıyla büyükşehir belediyesi 2729 Mayıs 2022 tarihleri arasında yamaç paraşütü yarışması düzenleyecek. Türkiye Hava Sporları Federasyonu onayı Van Sportif Havacılık Kulübü işbirliğiyle Tuşba ilçesi Ayanıs Mahallesi’nde düzenlenecek yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 121 sporcu katılıyor.

Tam bir görsel şölenin yaşanacağı yarışmada sporcular günde en az 400 sorti yaparak izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

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