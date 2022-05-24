Azerbaycanlı minik Fatıma, Lokman Hekim Van Hastanesinde şifa buldu

Azerbaycan’da yaşayan 12 yaşındaki Fatıma Abdullayeva, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Çocuk Cerrahisi Doç. Dr. Veli Avci, Azeri kız Fatıma’nın şiddetli karın ağrısı ile hastaneye geldiğini ifade ederek, “Kızımız şiddetli karın ağrısı şikayetiyle geldi. Çocuğun yumurtasının yaptığı tüpler çürümüştü. Apandisiti ona bağlı olarak iltihaplanmıştı ve patlamak üzereydi. Bunun yanında karın içinde 7 santimetre çapında apse vardı. Ondan dolayı şikayetleri sürekli artıyordu. Önce Nahçıvan’a gitmişler. Orada ameliyat yapamayacaklarını, Türkiye’ye gitmesi gerektiğini söylemişler. Iğdır’a gitmişler, Iğdır’daki çocuk cerrahisi arkadaşlar ameliyatın zor olduğunu söyleyerek Van’a göndermişler. Van’da biz ameliyatını yaptık ve şifa buldu. Şu anda sağlık durumu iyi ve taburcu aşamasına geldi” dedi.

Azeri kız Fatıma ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok ağrım vardı. Çok rahatsızdım. Doktora çok teşekkür ediyorum. Beni iyileştirdi. Kendimi çok iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Azeri kız Fatıma’nın annesi de, “Çocuğum çok rahatsızdı. Nahçıvan’a götürdük. Onlar bilmediklerini ve Iğdır’a götürmemizi söylediler. Iğdır’da da çocuk cerrahisi baktı ve ‘yapamam, onu Van’a götürün’ dediler. Bizde Van’a geldik. Şükürler olsun, Veli Hocaya rast geldik. Onun şifalı elleri sayesinde çocuğum iyileşti. İyi ki buraya gelmişiz” diye konuştu.

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