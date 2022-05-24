VEDAŞ çalışanlarından kan bağışı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çalışanları, “Sorumluluk Kanımızda Var” düşüncesiyle şirket merkezinde kurulan Kızılay standında kan bağışında bulundu.

Kızılay’ın düzenli kan bağışçısı olan VEDAŞ; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde kan bağışında bulunmaya devam ediyor. Bu kez de şirket merkezinde bağışta bulunan VEDAŞ çalışanlarının kan bağışına olan ilgisi Kızılay yetkilileri tarafından da takdir topladı.

Etkinliğe katılarak kan bağışında bulunan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, sosyal sorumluluk çalışmalarında Kızılay ile paydaş olduklarını anımsatarak, “Çalışanlarımızın birçoğu şirketimizin bu etkinliklerinde ilk defa kan bağışında bulundu. Aradan geçen yılların ardından ilk defa kan veren çalışanlarımızın bugün madalya almaya hak kazandığını görmekten dolayı çok mutluyum. Kısa bir zaman içerisinde bağışladığımız kan, bazı yaşamların uzun yıllar devam etmesini sağlayabilir. İçerisinde yaşadığımız topluma karşı sorumluluğumuz olduğundan hareketle, tüm halkımızı kişisel ve toplumsal sağlımızı korumak için kan vermeye davet ediyorum. Şirketimize gelerek bizlere bu fırsatı sağlayan Kızılay yetkililerine de ayrıca teşekkür ederim” dedi.

VEDAŞ şirket merkezinde kurulan Kızılay aracında görevli doktor Abdulmubin Rahmani de, VEDAŞ ailesine duyarlılığından ötürü teşekkür ederek, “Kurumların kan bağışına gösterdiği ilgi, toplumsal farkındalık için de önemli. Bağışlanan her damla kanın yeni hayatlar için umut olduğunu unutmamalıyız. VEDAŞ ailesine katılımlarından ötürü teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

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