Van'da 2 askerin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 3 tutuklama

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VAN, (DHA)VAN'da, 6 yıl önce 2 askerin şehit olduğu, 15 askerin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin eyleme yardım ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Erciş ilçesine bağlı Pay Jandarma Karakolu'na, 10 Temmuz 2016'da teröristlerce bombalı saldırı gerçekleştirildi. 2 askerin şehit olduğu, 15 askerin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda, eyleme yardım ettikleri belirlenen şüpheliler tespit edilip, dün operasyon düzenlendi. Van, Bitlis ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-24 11:22:29



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