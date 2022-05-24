Muradiyeli öğrenciler Çek Cumhuriyeti’nde staj yaptı

Van’ın Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus projesi çerçevesinde Çek Cumhuriyeti'nde staj yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Proje Yürütücüsü Mehmet Kurt, ‘Erasmus+ Mesleki Eğitim Projesi’ ile öğrencilerin Çekya’da staj yapma imkânı bulduğunu ifade ederek, “Toplamda 20 öğrenci ve 4 öğretmenin Çekya’nın Prag şehrinde staj yapmalarını içeren proje, 3’er hafta olacak şekilde planlandı. Çekya’da projenin tamamlanmasının ardından öğretmen ve öğrencilerimiz Van’a döndü” dedi.

Hazırlanan proje ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin, erken çocuklukta ‘Reggio Emilia’ yaklaşımı konusunda mesleki becerileriyle uygulama deneyimlerinin artırılmasının amaçlandığını vurgulayan Kurt, “Projenin hazırlanmasında çocuk gelişimi alanı öğrencilerinin mesleki bilgi ve beceri ihtiyaçlarıyla uygulama deneyimi eksiklikleri göz önünde bulundurularak bir faaliyet programı oluşturuldu. Bu faaliyet programı çerçevesinde Çekya’nın Prag şehrinde gerçekleştirilen proje sayesinde öğrencilerimiz çeşitli kreş ve anaokullarında 3 hafta boyunca staj yaparak, projenin amacı doğrultusunda belirlenen eksiklerini kapatma ve ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Bununla birlikte öğrencilerimiz yabancı dilde iletişim becerilerini ve kültürel kapasitelerini artırdılar ve faaliyetler sonunda öğrencilere uluslararası geçerliliği olan ‘Katılım Sertifikası ve Europass Hareketlilik Belgesi’ verildi” ifadelerini kullandı.

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