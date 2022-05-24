Başsavcı Dönmez'den Vali Balcı'ya ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Vali Dr. Ozan Balcı'ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Van Valiliği görevine yeni atanan Vali Dr. Ozan Balcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Oğuzhan Dönmez ve Lütfü Boyalı, Vali Balcı ile bir süre görüşerek ‘hayırlı olsun’ temennilerinde bulundu.

Vali Dr. Ozan Balcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van'da görev yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.