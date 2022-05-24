Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

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Van'ın Çaldıran ilçesinde vakaya giden ambulansın belediye aracı ile çarpılması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Edinen bilgiye göre, Çaldıran ilçesinde bir vakaya giden ambulans, Çaldıran Belediyesi'ne ait kamyonete çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı. Yaralılar bölgede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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