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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı

İHA

Van’da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce organizatör olarak aranması olan aynı ikametteki 7 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Bahse konu 7 organizatör ile birlikte yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecektir. Olayla ilgili 7 organizatör hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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