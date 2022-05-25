Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama

Deniz Baykal ve bazı MHP'lilere ait görüntüleri yayınlayan 2 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VAN, (DHA)HAKKARİ'de, 4 yıl önce işlenen cinayetin faili oldukları gerekçesiyle polisin Van'da düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2018'de 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, cinayeti işledikleri tespit edilen 2 kişinin Van'da olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 1'i hakkında 'örgüte bilerek isteyerek yardım etmek', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından da arama kaydı bulunduğu belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-25 09:30:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.