Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama

VAN, (DHA)HAKKARİ'de, 4 yıl önce işlenen cinayetin faili oldukları gerekçesiyle polisin Van'da düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2018'de 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, cinayeti işledikleri tespit edilen 2 kişinin Van'da olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 1'i hakkında 'örgüte bilerek isteyerek yardım etmek', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından da arama kaydı bulunduğu belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-05-25 09:30:50
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