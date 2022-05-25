Van Büyükşehir Belediyesi minikleri tarihle buluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Müzeler Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde kreş öğrencilerini Van Müzesi ile buluşturdu.

Miniklerde tarih bilinci oluşturmayı hedefleyen Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren kreş öğrencileri ve eğitmenlerine Van Arkeoloji ve Etnografya Müzesini gezdirdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri, başta Urartular olmak üzere Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Karakoyunlu ile Osmanlı dönemlerine ait 2 bin 600 eserin yer aldığı müzeyi gezerek keyifli dakikalar yaşadı. Çocuklar için arkeopark eğitim alanları, kafeterya, kütüphane, sergi salonu ve dinlenme alanları bulunan müzeyi büyük bir heyecanla gezen minikler, meraklı bakışlar arasında eserleri inceledi.

Müzede gördükleri eserlerle ilgili bol bol soru sorarak meraklarını gidermeye çalışan minikler, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra müzeden ayrıldı.

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