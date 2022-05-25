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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Belediyesinden sebze fidesi dağıtımı

İHA

İpekyolu Belediyesinden sebze fidesi dağıtımı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın katılımıyla ‘Fide Bizden Üretim Sizden’ projesi çerçevesinde vatandaşlara ücretsiz dağıtılan sebze fideleri toprakla buluşturuldu.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın tarıma, çiftçiye ve bireysel sebze yetiştiricilerine yönelik sağladığı destekler sürüyor. Evlerinin balkonunda, terasında veya bahçesinde ekim yapmak isteyen vatandaşlara toplamda 100 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fideleri evlerine kadar götürülerek teslim edildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, Selimbey Mahallesi’ndeki vatandaşlara fidelerini teslim ederek, onlarla birlikte fideleri toprakla buluşturdu.

“Sebzeleri yiyerek dua edeceğiz”
Vatandaşlar, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın kendi elleriyle mahallelerine fideleri ekmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini bildirdi. Vatandaşlar, “Sebzeleri yiyerek kendisine dua edeceğiz” ifadelerini kullandılar.
Sebze dağıtımı ile ilgili konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadelerindeki gibi ‘Çiftçilerimizden, hemşehrilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz.’ Bu doğrultuda tarıma yönelik, çiftçiye yönelik sürdürdüğümüz desteklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. İpekyolu Belediyesi olarak bu yıl toplam 100 bin adet fideyi ilçe sınırlarımızda ikamet eden hemşehrilerimizin evlerine kadar ulaştırıyoruz. Bugün burada Selimbey Mahallesi’nde hemşehrilerimizle birlikte bu fideleri toprakla buluşturarak can sularını verdik. Dağıtımlarımız cuma gününe kadar devam edecek. İnşallah organik ve sağlıklı sebzelerle bahçelerimiz, sofralarımız bereketlenecek” diye konuştu.

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