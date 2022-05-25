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Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı

DHA

Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı


Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN'da tarihi tekel binasından 320 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızların bulunması için çalışma yürüten polis ekipleri, kamera görüntülerini izleyip 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İpekyolu İlçesi'nde bulunan ve restore edilen tarihi tekel binasına giren hırsızlar, 320 bin lira değerinde televizyon, kombi, kamera kayıt cihazı ve muhtelif malzeme çaldı. Şüphelilerin bulunması ile ilgili çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 760 saat kamera görüntüsü izleyip, hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler arasında bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi ise cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan ayrıca 3 kişiye adli işlem yapılırken, ele geçirilen malzemeler yetkililere teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-05-25 17:01:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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