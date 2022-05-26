TVHB Başkanı Eroğlu: “Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TVHB Başkanı Eroğlu: “Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok”

İHA

TVHB Başkanı Eroğlu: “Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok”

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, maymun çiçeği hastalığında dünyada 240’ın üzerinde vaka olduğunu ifade ederek, “Ülkemiz açısından herhangi bir paniğe gerek yoktur, ancak dikkatli olmak lazım” dedi.
2. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresine katılmak üzere Van’a gelen Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. 2. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi’nin çok anlamlı ve önemli olduğunu belirten Eroğlu, yaban hayvanlarının özellikle son yıllarda yaşanan korona virüs nedeniyle ne kadar önem arz ettiğinin bir kere daha orta çıkarıldığını söyledi. Korona virüs pandemisinde dikkatlerin yaban hayatı ve yaban hayvanlarının üzerine çekildiğini ifade eden Eroğlu, “Bundan sonraki süreçte dünyada benzeri salgınların ya da olumsuzlukların yaşanmaması için mutlaka doğadaki dengeyi ve yaban hayatını korumak gerekiyor. Yaban hayatının çok değişik ve çeşitli yönlerini, yaban hayatının sürdürülebilirliğini ortaya koyması, bunun için bilimsel ve kurumsal anlamda nelerin yapılabileceği ile ilgili bir kongre olması dolayısıyla biz veteriner hekimler açısından da önemli gördüğümüz bir kongre. Faydalı bir kongre olmasını bekliyoruz. İnşallah buradan çıkan sonuçlar ülkemizde uygulamaya konulacaktır diye ümit ediyoruz” dedi.
Açıklamalarında son günlerde ortaya çıkan ve hayvanlardan insanlara geçen zoonotik viral bir hastalık olan maymun çiçeğine de değinen Eroğlu, “Maymun çiçeği hastalığı, maymunlardan kemiricilerde özellikle sincapgillerde rastlanan viral bir hastalık. İnsanlara bulaşabiliyor ve ölüme neden olabiliyor. Şu anda birkaç günden beri dünyanın gündeminde. Ülkemiz açısından herhangi bir paniğe gerek yoktur, ancak dikkatli olmak lazım. Bu hastalık daha çok kemiricilerde ve sincapgillerde olması dolayısıyla da bu tür yaban hayatı ve yaban hayvanını insanlarımızın bulundurmamasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.
Maymun çiçeği hastalığının evcil hayvanlara bulaş riskinin olmadığına vurgu yapan Eroğlu, şöyle konuştu:
“Viral hastalıklarda genellikle halsizlik, yüksek ateş, baş ağrısı ve maymun çiçeğine özgü şişlikler oluşur. Herhangi bir rahatsızlık halinde insanlarımızın bir an önce bir sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekiyor. Bize en çok gelen soru. ‘Bu hastalık evcil hayvanlara bulaşıyor mu?’ Evcil hayvanlara bulaş söz konusu değil. Bu konuda insanlarımız rahat olabilirler. Aldığımız bilgilere göre maymun çiçeği hastalığında şu anda 240 kusür vaka var dünyada. Bu bir küresel pandemi şeklinde görünmüyor ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Bu açıdan da özellikle insan hareketleri, dolaşım gibi konularda gerekli önlemleri almak gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten DSÖ bültenlerinde hangi ülkelerde hastalık çıktığı yer alıyor. Dolayısıyla o ülkelere karşı da gerekli tedbirlerin alınması gerekir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Ersoy’un eşi ünlü isimlerle Van’ı gezdi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy’un eşi ünlü isimlerle Van’ı gezdi
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
YEREL HABERLER Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ...
Doğa harikası Çarpanak Adası, yarımadaya dönüşüyor Van Gölü’ndeki seviye düşüşüyle ‘antik yol’ ortaya çıktı Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu: “Yürüyerek seyahat edebileceğiniz bir yapıya dönüşecek”
YEREL HABERLER Doğa harikası Çarpanak Adası, yarımadaya ...
Van Ülkü Ocakları’ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri
YEREL HABERLER Van Ülkü Ocakları’ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz ...
Van'da 'torbacı' operasyonu
YEREL HABERLER Van'da 'torbacı' operasyonu
MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret
YEREL HABERLER MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret
Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar ...
İpekyolu Belediyesinden sebze fidesi dağıtımı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden sebze fidesi dağıtımı
Vali Balcı: “Gazeteciler bizler için ekip paydaşıdır”
YEREL HABERLER Vali Balcı: “Gazeteciler bizler için ekip paydaşıdır”
Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Tiyatro Günleri’ etkinliği devam ediyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Tiyatro Günleri’ ...
Alışveriş merkezinin otoparkında korkutan yangın
YEREL HABERLER Alışveriş merkezinin otoparkında korkutan yangın
Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler çalındı 320 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlar, 760 saatlik kamera görüntüsünün sonunda yakalandı
YEREL HABERLER Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler ...
Van Büyükşehir Belediyesi minikleri tarihle buluşturdu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi minikleri tarihle ...
Vali Ozan Balcı’dan VASKİ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Ozan Balcı’dan VASKİ’ye ziyaret
Uyanık kedi, yavrularını annesine verip kendisi bahçede dolaşıyor Aynı gün doğum yapan anne ile yavrusu 7 yavru doğurdu
YEREL HABERLER Uyanık kedi, yavrularını annesine verip kendisi ...
Van’da ‘O Ses Canik’ yarışması
YEREL HABERLER Van’da ‘O Ses Canik’ yarışması
Yaylada zehirlenen çoban 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada zehirlenen çoban 1,5 saatlik çalışmayla ...
Başkan Say 3 yıllık hizmetlerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Say 3 yıllık hizmetlerini anlattı
Van'da göçmen kaçakçılığına 7 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığına 7 gözaltı
Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama
YEREL HABERLER Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 ...
Van’da ‘Gastronomi Festivali’ hazırlığı
YEREL HABERLER Van’da ‘Gastronomi Festivali’ hazırlığı
Van Emniyet Müdürlüğünden ‘çocuk kaçırma’ iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Van Emniyet Müdürlüğünden ‘çocuk kaçırma’ iddialarına ...
Van’da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Van’da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı
Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.