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İran-Türkiye sınır hattı duvarla kapatılıyor Van Valisi Ozan Balcı: “Bu seneki hedefimiz 150 kilometrelik duvarı bitirmiş olacağız”

İHA

İran-Türkiye sınır hattı duvarla kapatılıyor Van Valisi Ozan Balcı: “Bu seneki hedefimiz 150 kilometrelik duvarı bitirmiş olacağız”

– Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sınır hattına duvarlar çekilip hendekler kazıldığını ve elektrooptik kuleler kurulduğunu belirterek, “Bu seneki hedefimiz 150 kilometrelik duvarı bitirmiş olacağız” dedi.
Türkiyeİran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla sınır hattına duvar örme çalışmaları devam ediyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanacak modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sınırda kurulan beton santrallerinde üretilen 4 metre yükseklik, 2 metre 80 santimetre genişlik ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına titizlikle yerleştirilirken, Vanİran sınır hattında bu sene 150 kilometrelik duvar örülmesi hedefleniyor.

Sınırda mayın temizliği sürüyor
Türkiyeİran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar ve hendek çalışmaları devam ederken, Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) Tabur Komutanlığı ekipleri de sınır boyunca mayınlı sahada zorlu bir çalışma yürütüyor. 112 sağlık ekiplerinin eşlik ettiği 13’er kişilik 8 ÖMAT timi, sınır ve iç güvenlik bölgelerine çıkarak, özel kıyafetlerini giyip, mayın arama ve imha çalışmalarını sürdürüyor. Sınır hattında özverili bir çalışma yürüten ekipler, sahada ilk etapta keşif yaparak mayınları tespit ettikten sonra emniyetli bir şekilde etkisiz hale getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kente atanan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise bugün Türkiyeİran sınır hattında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile bölgede incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi alan Vali Balcı, çalışmaların hızlı ve düzenli bir şekilde devam ettiğini söyledi. Vali Balcı, “Şu anda Türkiyeİran sınırının Van kısmındaki 165 Nolu Sınır Taşı bölgesindeyiz. Çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu sene 150 kilometre duvarlarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindedir. Şu ana kadar 40 kilometrelik hat bitti. İnşallah bu sene kısa bir süre içerisinde 150 kilometrelik hattı tamamlamış olacağız. Sadece duvar hattını tamamlamıyoruz, hendek yapılıyor, elektrooptik kulelerimiz yapılıyor. Şu an duvarın yapıldığı bölgede mayın temizliği yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceliyoruz. Askerimiz, jandarmamız, polis özel harekatımız burada. Gerekli güvenlik tedbirleri de alınmış durumdadır. Burada komutanlarımızla ve emniyet müdürümüzle beraber yapılan çalışmaları yerinde görüyoruz. Arkadaşlarımıza moral veriyoruz. Çalışmalarımız da gayet hızlı, düzenli ve tertipli bir şekilde devam ediyor” dedi.

“Geçişleri engellemeye çalışıyoruz”
Tüm kurumların canla başla çalıştığını dile getiren Vali Balcı, “Bu seneki hedefimiz 150 kilometrelik duvarı bitirmiş olacağız. Hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Göç konusunda da sıkı bir çalışmamız var. Duvarlar çekiliyor, hendekler kazılıyor, elektrooptik kuleler kuruluyor. Artı bizim hudut ve jandarma karakollarımız var. Jandarmaya destek veren polis özel harekat birimlerimiz var. Devletin bütün kurumları, kişileri canla başla bu iş için yoğun şekilde çalışıyor. Geçişleri de engellemeye çabalıyorlar. Bu konuda da çalışmaların güzel gittiğini ifade edebilirim. Soğukta, karda bütün görevlilerimizle canla başla bu mücadeleyi devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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