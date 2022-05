Van’da engelli okullarına malzeme desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Spor Aşkı Engel Tanımaz’ projesi çerçevesinde özel eğitim öğrencilerine yönelik gönderilen spor malzemeleri okul yetkililerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde gönderilen spor malzemeleri, özel eğitim öğrencilerine dağıtılmak üzere okul yetkililerine teslim edildi. Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen malzeme teslim törenine Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, özel eğitim öğrencileri ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Balcı, her zaman özel eğitim alan engelli çocukların yanında olduklarını ifade ederek, engelli ailelerin dertlerini paylaşmaktan mutlu olduğunu söyledi. Devletin bütün imkanlarını gençlere kullanmaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizen Balcı, “Onların akademik, zihinsel, kültürel, sportif, sosyal alandaki gelişmeleri önemsiyorum. Daha çok güzel şeyler yapacağız. Ama bunun içerisinde özellikle özel eğitim alan çocukların problemleriyle ilgilenmek, onların dertlerini dert edinmek, hayatlarını kolaylaştırmak için de elimizden gelen çabaları göstereceğiz. İnşallah onları daha güzel faaliyetlerle, aktivitelerle buluşturacağız. Ailelerin yüklerini üzerlerinden almaya gayret göstereceğiz. Memleketimizin, devletimizin geleceği için canla başla çalışan öğretmenleri her zaman en yakın arkadaşlarım olarak görürüm. Çocukların yetiştirilmesinde büyük emekleri vardır. Her zaman öğretmenlerimizin, eğitim camiasının da yanında olduğumu, sadece lafta değil faaliyette de kendilerine göstereceğimizi ifade ediyorum. İnşallah çocuklarımızın eğitim ve öğretimdeki gelişmesi için gayretlerimizi hep beraber göstereceğiz” dedi.

Okullara gönderilen malzemelerle daha güzel eğleneceklerini ifade eden özel eğitimli öğrenciler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Malzemelerin okullara tesliminin yapıldığı program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.