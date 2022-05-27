Vanlı kızlar 2. Lig yolundaki final maçına hazırlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, 2. Lig yolunda playoff finalinde karşılaşacağız 1955 Batman Belediyespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig O Grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, playoff mücadelesi final maçında 1955 Batman Belediyespor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta playoff yarı final karşılaşmasında Mardin Kızıltepe Belediyesini 51’lik skorla mağlup edip adını finale yazdıran Vanlı kızlar, 2. Lig yolunda son viraja geldi. İŞGEM Semt Sahasında Teknik Direktör Ayhan Öztürkçü ve Antrenör Ramazan Bildirici sorumluluğunda final maçına hazırlanan kırmızı siyahlılar, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Sonrasında topla dayanıklılık çalışmasına geçilirken, devamında pas çalışması yapıldı.

Maçın kent için büyük önem ifade ettiğini belirten Teknik Direktör Ayhan Öztürkçü, futbolcuların hem mental hem de fiziksel olarak maça hazır olduklarını vurguladı. Mücadeleden en iyi şekilde ayrılıp takım adını 2. Lige yazdırmayı hedeflediklerini vurgulayan Öztürkçü, takım olarak kenetlendiklerini belirtti.

29 Mayıs Pazar günü saat 15.00’da Siirt 3 Nolu Sentetik sahada oynanacak final mücadelesinde Fatih Gümüşok, Ali İmran Genli ve Ahmet Aslan hakem üçlüsü görev alacak.

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