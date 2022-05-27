Van’da ‘Feqiye Teyran Sempozyumu’ başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da ‘Feqiye Teyran Sempozyumu’ başlıyor

İHA

Van’da ‘Feqiye Teyran Sempozyumu’ başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, 2830 Mayıs tarihleri arasında ‘Feqiye Teyran ve Mirası’ konulu sempozyum düzenliyor.
Van Büyükşehir Belediyesi ve YYÜ ortaklaşa Kürt edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Feqiyê Teyran anısına sempozyum düzenliyor. 28 30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak sempozyumda Kürt edebiyatı, Feqiye Teyran’ın Kürt edebiyatındaki yeri ve önemi konuları konuşulacak. Sempozyuma Türkiye, İran ve Irak’tan 60 yakın akademisyen katılacak.
Sempozyumun ilk iki günü YYÜ Yaşayan Diller Enstitüsünde düzenlenirken, son günü ise Bahçesaray ilçesinde yapılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vanlı kızlar 2. Lig yolundaki final maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Vanlı kızlar 2. Lig yolundaki final maçına ...
Van’da engelli okullarına malzeme desteği
YEREL HABERLER Van’da engelli okullarına malzeme desteği
CHP'li Torun: Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği düzeni kabul etmiyoruz
YEREL HABERLER CHP'li Torun: Milli iradenin, atanmış kayyumlara ...
Kamyonet şarampole uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole uçtu: 3 yaralı
Van TSO’nun İran’daki başarı hikayesi
YEREL HABERLER Van TSO’nun İran’daki başarı hikayesi
Vali Balcı, sınır hattındaki birlikleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Balcı, sınır hattındaki birlikleri ziyaret etti
Müdür Görentaş’tan çiftçilere küsküt yabancı otu uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Görentaş’tan çiftçilere küsküt yabancı otu ...
İBB Başkanı İmamoğlu, Van’da caminin temel atma törenine katıldı
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu, Van’da caminin temel atma ...
Başkan Kandaşoğlu: “Van’a değer katmak için gece gündüz çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kandaşoğlu: “Van’a değer katmak için gece ...
İmamoğlu, Van'da cami temeli atıp, şelaleyi gezdi
YEREL HABERLER İmamoğlu, Van'da cami temeli atıp, şelaleyi gezdi
Van Valisi Balcı: Bu yılın sonuna kadar İran sınırına 150 kilometre duvar örülecek
YEREL HABERLER Van Valisi Balcı: Bu yılın sonuna kadar İran sınırına ...
Bakan Kirişci: 1 milyon tür yok olma riski altındadır
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 1 milyon tür yok olma riski altındadır
Bakan Kirişci: “Son 50 yılda; memeli, kuş, sürüngen ve balık popülasyonunun yüzde 68'i ortadan kalkmıştır” "2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi" Van’da başladı.
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: “Son 50 yılda; memeli, kuş, sürüngen ...
Başkale’de ‘Renkler’ isimli resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Başkale’de ‘Renkler’ isimli resim sergisi açıldı
İran-Türkiye sınır hattı duvarla kapatılıyor Van Valisi Ozan Balcı: “Bu seneki hedefimiz 150 kilometrelik duvarı bitirmiş olacağız”
YEREL HABERLER İran-Türkiye sınır hattı duvarla kapatılıyor Van ...
Tuşba Belediyesi öğrencileri sinemayla buluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi öğrencileri sinemayla buluşturmaya ...
TVHB Başkanı Eroğlu: “Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok”
YEREL HABERLER TVHB Başkanı Eroğlu: “Maymun çiçeği hastalığında ...
Bakan Ersoy’un eşi ünlü isimlerle Van’ı gezdi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy’un eşi ünlü isimlerle Van’ı gezdi
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
YEREL HABERLER Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ...
Doğa harikası Çarpanak Adası, yarımadaya dönüşüyor Van Gölü’ndeki seviye düşüşüyle ‘antik yol’ ortaya çıktı Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu: “Yürüyerek seyahat edebileceğiniz bir yapıya dönüşecek”
YEREL HABERLER Doğa harikası Çarpanak Adası, yarımadaya ...
Van Ülkü Ocakları’ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri
YEREL HABERLER Van Ülkü Ocakları’ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz ...
Van'da 'torbacı' operasyonu
YEREL HABERLER Van'da 'torbacı' operasyonu
MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret
YEREL HABERLER MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret
Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.