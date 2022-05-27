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Milletvekili Arvas: “Van Gölü’nden daha fazla istifade edeceğimiz yatırımlar artacak”

İHA

Milletvekili Arvas: “Van Gölü’nden daha fazla istifade edeceğimiz yatırımlar artacak”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün’ü ziyaret ederek, Van Gölü üzerinden ulaşım alternatiflerinin sağlanması, balıkçı barınakları, iskele gibi kıyı şeridi yatırımlarını istişare etti.
Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunan Milletvekili Abdulahat Arvas, Marmara Denizi'nin üçte biri büyüklüğündeki Van Gölü’nde balık türü olarak sadece ekonomik değere sahip inci kefalinin yaşadığını belirterek, ülkemiz iç sularındaki en büyük balık stokunun Van Gölü’nde olduğunu vurguladı. Kıyı şeridinde barındırdığı yerleşim yerlerine sağladığı istihdam ve ekonomik katkıya da dikkat çeken Arvas, binlerce insanın geçimini gölden sağladığını söyledi. 3 bin 712 kilometrekare yüz ölçümüyle Türkiye’nin en büyük gölü ve aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölü konumunda olan Van Gölü’nden daha fazla istifade edilmesi gerektiğini ifade eden Arvas, yüksek fayda sağlayacak yatırımlar konusunda destek istediklerini kaydetti. Van Gölü’nden daha fazla yararlanmak istediklerini söyleyen Arvas, “Van Gölü sahil şeridi; fiziki, ekolojik ve turizm açısından çok yetersiz kalmaktadır. Kıyı yapısı planlaması ve yeni dolgu ile daha etkin kullanılabilecek ve sürdürülebilir bir strateji geliştirilebilir. Bu amaçla özellikle kıyı yapıları olarak tarif edilen balıkçı barınakları, göl çevresinde arttırılmalı, mevcutlar ise rehabilite edilmelidir. Esas kullanım amaçlarının yanında yüzme, dinlenme, amatör balık avcılığı ve tekne gezintileri gibi faaliyetlerin de yoğunlaştığı bu alanlar kısa zamanda vatandaşlar için bir cazibe merkezine dönüşmektedir. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal verimlilik artacak, yerel istihdama ve kalkınmaya katkı sağlayacaktır” dedi.
Doğal güzelliği, sahip olduğu adaları, koyları, kıyı şekilleri, arkeolojik sit alanları ve biyolojik çeşitliliği ile önemli bir potansiyele sahip olan Van Gölü’nün yüzme, dalış, yelkencilik, su sporları, tekne turları, olta balıkçılığı ve eşsiz balık göçü gibi etkinliklerle de turistik bir çekim merkezi olduğunu anlatan Milletvekili Arvas, ayrıca kendine özgü göl suyunun da birçok cilt hastalığına iyi geldiğini söyledi. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda mineral değeri yüksek göl suyunun özellikle akne, ayak mantarı ve sedef gibi hastalıklarda tedavi edici özelliğinin bulunduğunu hatırlatan Arvas, Van Gölü’nün sağlık turizmi açısından da önemli olduğunu ifade etti. 2021 yılında talepleri doğrultusunda İçişleri Bakanının desteği ve Cumhurbaşkanının takdirleriyle Van Gölü'nün seyrüseferini ve güvenliğini sağlamak üzere kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığının önemli bir yatırım olduğunu hatırlatan Arvas, Van Gölü Koruma Eylem Planı ile ilgili çalışmalarında sürdüğünü söyledi.
Van Gölü’nde alt yapı yatırımlarının daha da güçlendirilmesi için gayret gösterdiklerini anlatan Milletvekili Arvas, Erciş’te 2010 yılında yapılan balıkçı barınağının yeniden aktif hale gelmesi ve geliştirilmesi amacıyla bu yıl çalışmaların başlatılacağı müjdesini verdi. Arvas, “İç kısımda tarama ve geri sahanın düzenlenmesi ile birlikte yanaşma rıhtımı olarak yeniden yapılacak tekne barınağında ana ve tali mendirekler yenilenerek tekne bağlama kapasitesi arttırılacaktır. Van Gölü’nde ekonomik bir faaliyet olan balıkçılığın geliştirilmesi, istihdam imkanı sağlayacak yatırımlarla göçün önlenmesi ve göl kaynaklarının korunmasına katkı sunacak taleplerimize destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Alt Yapı Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve Bölge Müdürü Mehmet Akif Cengiz’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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