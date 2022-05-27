Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş'a: “Siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz”

Van’da esnaf ziyareti yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslenen bir vatandaş, “Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere çok sayıda CHP’li belediye başkanı Van’a geldi. İlk olarak dün Van’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muradiye ilçesinde bir caminin temel atma törenine katıldı. Başkan İmamoğlu, bugün ise Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bugün Van’a gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Başkan Yavaş’a seslenen yaşlı bir vatandaş, “Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz” dedi. Yavaş ise vatandaşa cevap olarak, “Biz oya gelmedik ben belediye başkanıyım” dedi.

Esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP’li belediye başkanları kente gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşılamak üzere Van Ferit Melen Havalimanına geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.