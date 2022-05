Van’da ‘2. Güzellik Fuarı’ kapılarını ziyaretçilere açtı

Van’da Us Fuarcılık tarafından ikincisi gerçekleştirilen ‘Beautylife Expo Estetik, Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı’ kapılarını ziyaretçilere açtı.

Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve üç gün sürecek olan fuara Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, Van OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Şen, Us Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler, Türkiye’nin farklı illerinden gelen firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, birincisine katılamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, “Fuarları renkli kılan şey; kentin, kendisinin çalıp kendisinin oynaması meselesi değil dışarıdan katılımın ne kadar kıymetli ve değerli olduğudur. Kent ekonomisine ya da kentin sosyal hayatına dış katılımlarla ciddi katkılar sağlandığını görmenin mutluluğu içerisindeyim. İlkine gelememiştik. İkincisine iyi ki gelmişiz. Ülker Hanımın ilimizde fuarlar yaptığını görmek, kuyum fuarı ile güzellik ve estetik fuarının ikincisini yapıyor olması, aslında fuarcılık anlamında Van ilinin geldiği noktayı da gösteriyor. Aynı zamanda Ülker Hanımın girişimcilik başarısının da bir göstergesi. Ben kendisini kutluyor, fuarın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Van’da ‘Beautylife Expo Estetik, Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı’nın ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını belirten Us Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ülker Selviler ise üç gün sürecek olan fuarda 50’ye yakın firma ile 200’ün üzerinde markanın yer aldığını söyledi. Van halkının fuarlara sahip çıkması gerektiğini belirten Selviler, “Buraya katılan firmalarımızı yalnız bırakmayıp, onları ziyaret edersek, bu fuarların devamlılığı neden olmasın. Şu anda İran ve Irak bölgelerinden de davetlilerimiz var. Sadece Van değil çevre illerde de çalışmamız oldu. Şu anda Elazığ ve Erzincan bölgesindeki esnafımız için otobüslerimiz geldi. Yarın Iğdır ve daha sonra da Malatya illerine olacak. Elimizden geldikçe buradaki firmalarımızın beklentilerine karşılık vermek için ziyaretçi yoğunluğu adına gereken çalışmaları yaptık. Buraya katılan firmalarımızın hepsi işinin ehli. Üretici ve ithalatçı olan firmalarımız. Dolayısıyla ziyaretçilerimiz güzel ürünleri tanıma ve birinci ağızdan bilgi alma imkanına sahip olacaklar. Bununla beraber ücretsiz eğitim organizasyonlarımız var. O yüzden bu fırsatı kaçırmamalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Firma yetkilileri ise katılımın güzel olmasını umduklarını belirterek, tüm Van halkını güzellik fuarına davet ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.