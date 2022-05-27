10. İnci Kefali Festivali’ne davet

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, bu yıl onuncusu düzenlenecek ‘İnci Kefali Festivali’ne herkesi davet etti.

Balıkların yumurtalarını sodalı sudan tatlı suya bırakmaları için kullandıkları Deliçay üzerinde bulunan balık bendi olarak bilinen alanda her yıl olduğu gibi bu yılda 3, 4 ve 5 Haziran’da festival düzenlenecektir.

Balıkların suyun tersine adeta uçarak yüzmelerini seyretmek için her yıl binler kişi bu alana geliyor. Açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, festival için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Sizleri sosyal alanları ve tarihi yerleriyle mavi ile yeşilin buluşma noktası olan Erciş Emrah ile Selvi’nin diyarına davet ediyorum. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldığımız festivali 3, 4 ve 5 Haziran’da tekrar düzenliyoruz. Erciş balık bendinde üreme döneminde suyun akışının tersine yüzen inci kefalini izlemek için çok sayıda yerli ve yabancı turist ile birlikte birçok ünlü sanatçıyı da ağırlayacağımız festivali asla kaçırmamalısınız. Hazırlıklarına başladığımız ve bu yıl onuncusunu yapacağımız festivalimiz 3, 4 ve 5 Haziran’da yapılacak olup katılımcılara 3 gün boyunca unutulmaz günler yaşatılacak. Herkesi festivale bekliyorum” dedi.

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