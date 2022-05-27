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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘İpekfest Bilim Şenliği’ne yoğun ilgi

İHA

‘İpekfest Bilim Şenliği’ne yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Milli Teknoloji Hamlesi” bünyesinde Van’ın İpekyolu ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen İpekfest Bilim Şenliği yoğun ilgi gördü.
İpekyolu Kaymakamlığı, İpekyolu Belediyesi, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde Van Kalesi’nde düzenlenen İpekfest Bilim Şenliği’ne Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ve il protokolü katıldı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın eşi Cansu Aydın’ın proje koordinatörlüğünü gerçekleştirdiği şenliğin sunumunu ise Van YYÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünden Prof. Dr. Adnan Tönel ile Akınsoft firmasına ait konuşan robot Ada gerçekleştirdi.

“Çocuk, genç ve öğretmenlerin destekçisiyim”
Burada konuşan Van Valisi Dr. Ozan Balcı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Eğitime, bilime, bilgiye, kültüre, sanata, gençlere ve çocuklara dost bir vali olarak gençlerin akademik anlamdaki başarıları kadar zihinsel, ruhsal, kültürel, sanatsal, sportif anlamdaki başarılarını çok çok önemsiyorum. Dünya hızla değişirken, ilerlerken; iletişim ve ulaşım teknolojisinde büyük değişiklikler olurken, toplumlar hızla dönüşürken, bizim ana hedeflerimizden biri de gençlerimizi ve çocuklarımızı yarınlara hazırlayabilmektir. Çocukları ve gençleri çok seviyoruz. Çünkü onlar bizim yarınlarımız. Onlar bir taraftan kendi hayatlarını inşa ederken bir taraftan da kendi ailelerine, kendi memleketlerine, güzel Türkiye’mize, hatta bütün insanlığa hayatın ve yaşamın değişik alanlarında çok büyük başarılara imza atacaklar. Bizim ana hedefimiz çocuklar. Hep şunu önemserim, gündelik problemleri elbette çözeceğiz ama Van’ı gelecek kuşaklar için hazırlamalıyız. Her anlamda devletimizin imkan ve olanaklarını yılmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle, canla seferber edeceğiz. Burada öğretmenlerimiz de var. Öğretmenlerimizi de çok sevdiğimi ifade etmek isterim. Onlar benim en iyi arkadaşlarımdır. Onları bir sanatçı olarak görürüm. Öğretmenlerimiz Türkiye’mizin, Van’ımızın öğrencilerini yetiştiriyorlar. Onlara büyük destek vereceğimi de ifade etmek istiyorum. Nesiller gelir, nesiller geçer. Mühim olan bizim sonraki nesillere neler verebileceğimizdir. Her zaman çocukların, gençlerin, öğretmenlerin yanında olduğumu bildirmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ise ocak ayı itibariyle hayata geçirdikleri projeyle İpekyolu Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların birçok çalışmayı katılımcılar için sergilediğini söyledi. Aydın, “Festivalimiz kale temalı olup, ilimizin en büyük turizm potansiyelini de bu vesile ile tanıtma amacı güttük. İleri teknoloji üretmek isteyen toplumlar provatik alanlara, bilimsel alanlara ve teknolojiye yatırım yapmak zorundadırlar. İlçemizde düzenlemiş olduğumuz bu yarışma ile gençler çeşitli tasarımlar yapmış oldu. Programlar yazmış oldu. Dolayısıyla yapılandırılmış bir eğitim hayatına katkı sağlamış olduk. Ülkemizde mesleki ve teknik alanda eğitim niteliğinin arttırılması, toplumsal anlamda farkındalık oluşturulması ve gençlerimizdeki cevherin ortaya çıkartılması bakımından faydalı olmasını temenni ediyorum. Bu projenin en büyük ortağı tabii ki İpekyolu’ndaki okullarımızdır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz bunun yanında DAKA, kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün proje yöneticileridir. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, valimize ve değerli protokole çok büyük destekleri için saygılarımı sunuyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, emeği geçenleri kutlayarak, “Van gençliği de bir şeyler üretebilen, yapabilen, emek yarışmasında kendisinden söz eden bir gençlik. Bugünkü imkanları en güzel şekilde milletinin hizmetine ve umutlu gençlerine sağlayan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ne yaparsanız yapın güzel yapın, güzellik sizlere yakışır. Van’ımızı da güzel temsil etmenizi diliyorum” ifadelerini kullandı.
İpekyolu sınırları içerisinde bulunan liseler arası “Robotik Kodlama” yarışmasının jüri üyeliğinde ise Doç. Dr. Hayati Çavuş başkanlığında 5 kişilik bir akademisyen kadrosu yer aldı.
‘Robotik Kodlama’ yarışmasına katılan 22 ekipten; Atatürk Anadolu Lisesi ses komutları ile ileri hareket edebilen ‘Robot Kol’ projesi birinci, Pakistan Türkiye Dostluğu MTAL ‘Gezgin Keşif Robotu’ ile ikinci, Konya Beyhekim Özel Eğitim MTAL ise ‘Renk Dünyası’ projesi ile üçüncü oldu.
Birinci projenin ekip üyelerine tablet, ikincilere bisiklet, üçüncülere ise akıllı saatlerin hediye edildiği İpekfest Bilim Şenliği, hatıra fotoğrafı çekimi ve canlı müziğin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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