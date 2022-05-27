Kemal Kılıçdaroğlu Van’da

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ‘Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van’a geldi.

Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla Van’da üç gün sürecek çalıştaya katılmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Van'a geldi. Van Ferit Melen Havalimanı'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP'li belediye başkanları tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı Double Tree By Hilton Van Oteli'ne geçti.

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