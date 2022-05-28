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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da aranması olduğu tespit edilen 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İHA

Van’da aranması olduğu tespit edilen 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekipleri tarafından 2026 Mayıs tarihleri arasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında aranması olduğu tespit edilen 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 2026 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında 18 şahıs 5607 Sayılı Kanuna muhalefet, 6 şahıs yaralama, 4 şahıs tehdit, 4 şahıs hırsızlık, 3 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 3 şahıs göçmen kaçakçılığı, 3 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 2 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 2 şahıs silahlı terör örgütüne üye olma (PKK), 2 şahıs hakaret, 2 şahıs sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, 2 şahıs ailenin korunması kanununa muhalefet, 2 şahıs suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, 1 şahıs alkollü araç kullanma, 1 şahıs ateşli silah ve mermi bulundurma, 1 şahıs çocuğun soy bağını değiştirmek, 1 şahıs dolandırıcılık, 1 şahıs fuhşa aracılık etmek, 1 şahıs görevi yaptırmamak için direnme, 1 şahıs hakaretsesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakarettehdit, 1 şahıs hırsızlıkmala zarar verme ükonut dokunulmazlığının ihlali, 1 şahıs kamu malına zarar verme, 1 şahıs kasten öldürme, 1 şahıs kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf, 1 şahıs kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 şahıs mala zarar verme, 1 şahıs nitelikli cinsel saldırı, 1 şahıs 6136 sayılı kanuna muhalefet, 1 şahıs taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak, 1 şahıs tanınmamak için tedbir ve hırsızlıkkonut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarına ilişkin 70 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı” denildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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