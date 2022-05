CHP'li Torun: Çankaya bizi bekliyor, Çankaya sizi bekliyor 

Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ana gündem maddesinin yaklaşan seçimler olarak belirlediklerini söyledi. Çalıştaya katılan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na de seslenen Torun, "Karanlığın aydınlığa varacağı günler yakın. Vakit, adalete susamış milyonların vaktidir. Çankaya bizi bekliyor, Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım" dedi.

CHP'nin 11'i büyükşehir olmak üzere 225 belediye başkanının katıldığı 'Belediye Başkanları Çalıştayı, sabah saatlerinde Genel Başkan Kemal Kılaçdaroğlu'nun da katılımıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını ise CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptı. Torun, tüm baskılara rağmen şikâyet etmeden çalışan, sosyal devlet anlayışından kopan iktidara sosyal belediyeciliğin dersini veren belediye başkanları ile bir arada olduklarını belirtti.

Çalıştayın ana gündemini yaklaşan seçimler olarak belirlediklerini ifade eden Seyit Torun, "Yakın siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 2019 yerel seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti. 3 yılda belediyelerimiz çok büyük adaletsizliklere maruz kaldı ve bu haksızlıklar artarak devam ediyor. Şu anda; Tüm kamu kaynakları, belediyelerimize kapatılmıştır. Belediyelere kaynak sağlayan tüm kurumlarda büyük bir partizanlık hüküm sürmektedir. Belediyelerimizden hizmet bekleyen milyonların hakkı olan kaynaklar, sırf Cumhuriyet Halk Partili diye kesilmektedir. Siyasi iktidar, özellikle son dönemde; Seçimde kazanamadığı ve hizmetlerine engel olamadığı belediyeleri karalamak için masa başı algı operasyonlarına başlamıştır. Belediyelerimiz, her gün haksız hukuksuz soruşturmalarla muhatap olmaktadır. Talimatlı müfettişler her gün belediyelerimizin kapısındadır. Belediyelerimizde suç arayıp da bulamayanlar artık sahte suçlar uydurmanın acizliğine düşmüştür. İşte bizim belediyelerimiz tüm bu zorluklar içinde tarihi bir hizmet mücadelesi vermektedir" dedi.

BELEDİYELERİMİZ İKTİDARIN ZULMÜ ALTINDADIR

Torun, belediyelerinin vatandaşa hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, "Van´dan tüm belediye başkanlarımızla birlikte bir kez daha sesleniyoruz. Onlar ne yaparsa yapsınlar, bizim belediyelerimizin vatandaşa hizmetine mani olamadılar ve bundan sonra da olamayacaklar. Halkın belediyeleri; şikâyet etmeden, mazeret üretmeden, her türlü engeli halkla birlikte aştılar ve aşmaya da devam edecekler. Sayın Genel Başkanım; Evet, belediyelerimiz iktidarın zulmü altındadır. Ama halkımıza yönelik zulüm, çok daha büyüktür. Derin yoksulluk ve adaletsizlik ülkemizin her köşesini sarmıştır. Ancak biliyoruz ki: Milletimiz çaresiz değildir. Biz, 'milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' diyen bir neslin çocuklarıyız. Şairin dediği gibi; 'Zalim ne kadar pervasız olursa olsun, yine zulmü biz yıkarız, Yerin dibine de atsalar bizi, yer küresini patlatır çıkarız'" diye konuştu.

GELECEKTEN UMUTLUYUZ

Konuşmasını sonunda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na seslenen Torun, gelecekten umutlu olduklarını da belirterek, "Umutluyuz. Çünkü biliyoruz ki; eğer bu ülkede, kendi halkına sırtını dönen bir iktidar varsa, elektriği kesilen milyonlar için karanlıkta kalan bir lider vardır. Eğer bu ülkede, adaleti çürüten bir iktidar varsa, adalet için ayakları kanayarak günlerce yürüyen bir lider vardır. Ve hatta ülkesini terk edip kaçmaya niyetlenen bir iktidar varsa bu ülkede, 'Bizim başka memleketimiz yok, hiçbir yere gitmiyoruz. Bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız' diyen bir lider vardır. Biliyoruz: Her firavunun bir Musa´sı vardır. Sayın Genel Başkanım, ülkemiz için bir yola çıktınız, buradan bir kez daha vurguluyoruz ki; beldesinden büyükşehrine kadar, tüm belediye başkanlarımızla birlikte yanınızdayız Sayın Genel Başkanım. Yolunuz yolumuzdur ve bu yol, umudun yoludur. Biliyoruz; artık umutsuzluk kaçıyor türkülerimizden. Milletin sesini duyuyoruz. Artık değişim rüzgârları, fırtınaya dönüşüyor. Görüyoruz; kısa çöpün, uzundan hakkını alacağı günler yakın. Karanlığın aydınlığa varacağı günler yakın. Vakit, adalete susamış milyonların vaktidir. Çankaya bizi bekliyor, Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2022-05-28 11:48:19



