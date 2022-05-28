Muradiye’de 2.5 tok kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kamyonetin kasasında kaçak avlanmış 2.5 ton inci kefali ele geçirilirken, araç sürücüsüne 18 bin 500 lira ceza kesildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı’ya kaçak inci kefali götürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, takip ettiği bir kamyoneti sabaha karşı Tansu Mahallesi’nde durdurdu. Kamyoneti kontrol eden ekipler çuvallara doldurulmuş 2.5 ton ölü inci kefali ele geçirdi. Araç sürücüsüne toplam 18 bin 500 lira ceza kesilirken, kamyonet 15 gün trafikten men edildi.

Ele geçirilen inci kefalleri imha edilmek üzere Muradiye Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

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