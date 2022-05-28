İpekyolu’nda sezonun ilk asfaltı döküldü

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, 2022 yılının ilk asfalt çalışmasını Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Asfalt serim çalışmalarını İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın yerinde takip etti.

İpekyolu Belediyesi 2022 yılında, havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama sezonunu açtı. Yılın ilk asfaltlama çalışması Cumhuriyet Mahallesi Güneri Sokakta gerçekleştirildi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın yerinde takip ettiği çalışmada sıcak asfalt serimi yapılarak sokağın baştan başa ulaşım için elverişli hale getirileceğini dile getirdi



“Hizmet seferberliğini artırarak sürdüreceğiz”

Bu yıl ilçe genelinde 100 bin metrekare asfalt serimi gerçekleştireceklerini belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, havaların ısınmasıyla birlikte başladıkları hizmet seferberliğinin temposunu önümüzdeki günlerde artırarak sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Vekili Aydın, “Havaların ısınmasından sonra yılın ilk asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdik. Son yıllarda yaptığımız hizmet seferberliğiyle İpekyolu’muzu daha yaşanılabilir bir merkez haline getiriyoruz. Bu yıl da tüm imkanlarımızı değerlendirerek hemşerilerimize layık oldukları hizmetleri kazandıracağız” dedi.

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